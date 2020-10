LAHEDAD PILDID ⟩ Andekas mees loob kunsti oma tüdruksõbra... tagumikule!

Kuid Jordon Bourgeault pole loomulikult ei esimene ega viimane, kes millegi sellisega hakkama on saanud. Saksamaalt pärit kunstnik Jörg Düsterwald on osav kehamaalija, kes juba kakskümmend aastat on loonud tõelisi meistriteoseid. Mehe tööde eripäraks on see, et ta suudab oma modellid kehamaalingute abil pildile ära peita.