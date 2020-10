Vihased naised: endine vutistaar ei suuda raha tagasi maksta!

Naiste teatel laenas endine vutistaar raha üüri jaoks, ostis alkoholi ning šampooni. Ühelt naiselt laenas ta 8000 naela (umbes 8800 eurot) , teiselt 4000 naelsterlingit (umbes 4400 eurot).

«Ta oli enne sangar, aga nüüd on täielik null,» sõnas üks naistest Šotimaa vutikangelase kohta.

Kumbki naine oma nime avalikustada ei soovi. Üks naine käis endise kollkipriga 15 kuud. Lahutatud pereema rääkis, et mees oli raha küsima hakanud neli nädalat pärast esimest kohtingut.

Kõigepealt palus Goram naiselt raha uute jalgpallisaabaste ostmiseks, sest vanad olevat täitsa läbi.

«Ma poleks iialgi temaga suhtlema hakanud, kui oleksin teadnud, milline ta tegelikult on. Ta oskab olla hea kaaslane ja tore mees, kuid fassaadi taga peitub hoopis teine inimene. Ta elab oma nime varjus ja arvab, et ei pea millegi eest vastutama. Oma nutulauludega veenis ta mind laenama 8000 naela. Aitasin tal veel üüri maksta ja ostsin talle isegi mobiilile kõneaega,» kirjeldas üks naistest.

Teine naine ütles, et Goram küsis temalt raha pärast heategevusmatšis saadud Achilleuse kõõluse vigastust 2018. aastal.

«Pärast operatsiooni pole saanud tööd teha. Pole tööd, pole palkka, pole raha, et üüri maksta. See on hullumaja,» kirjutas Goram naisele.

Naine tundis endist vutiässa juba varasemast ajast, kuid polnud temaga pikka aega kokku puutunud.

Goram saatis naisele laenatud 4000 naela peale maksegraafiku, kuid pärast seda on Goram kadunud nagu tina tuhka.

«Ta ei vasta kõnedele ega sõnumitele. Kunagi oli ta Šotimaa parim väravavaht, kuid ta on kõik ära rikkunud. Loodan, et ta leiab abi, mida tõenäoliselt väga vajab.»

Goram ei ole enda arvates naisi petnud. Ta tunnistas The Sunile, et on naistele võlgu.

«Nad olid sellega nõus, et maksan laenatud raha tagasi siis, kui mul õnnestub ühe firma aktsiate müügist raha saada. Teine variant on, maksan tagasi järgmise aasta märtsis, sest siis peaksin Saudi-Araabiast lepingu alusel raha saama. Kõik on kirjalikult olemas,» rääkis Goram.