Dopinguga vahele jäänud Rootsi maadleja esitas aine organismi sattumise kohta kummalise teooria

Rootis Spordiamet ei rahuldanud Franssoni ja tema esindaja Mats Larssoni vaiet. 2016. aastal olümpiapronksi võitnud Fransson võttis otsuse vastu raske südamega.

«Tahaksin, et ei oleks 28-aastat tagasi alustanud maadlemist. Kõike seda, mida olen seni kogenud, ei anna võrrelda sellega, mida pean nüüd läbi elama,» sõnas maadleja Aftonbladeti andmetel.

Franssoni veebruaris antud dopinguproovist leiti anaboolse steroidi - metüültestosterooni - jälgi.

«Olen sada protsenti kindel, et ei ole kunagi dopingut tarvitanud. Olen otsinud tõendeid, kuid ei suuda seda tõestada. Ma ei tea, kuidas need ained minu organismi võisid jõuda. Olen veendunud, et siin on midagi valesti,» rääkis Fransson SVT-le.

«Kuidas tõestada midagi sellist, mida pole olnud? See on nii raske. Olen väga pettunud.»

Jenny Fransson peab pidama nelja aasta pikkuse võistluspausi. FOTO: Toru Hanai/REUTERS/Scanpix

Larsson ja Fransson on pärast dopinguproovi positiivseks osutumist uurinud erinevaid variante, kuidas ained maadleja organismi võisid sattuda. Üks huvitamatest teooriatest on, et metüültestosteroon sattus rootslanna organismi teise maadleja ripsmete kaudu.

«Alates jaanuarist olen kõvasti guugeldanud. Minu arusaamist mööda sisaldab kõnealust ainet üks ripsmemääre, mis on saadaval nii pulbri, sprei, kui ka tabletina. Spordiameti andmetel on seda võimalik hankida ainult tableti kujul. Seepärast arvasin, et keegi söötis mulle selle tableti ilma minu teadmata sisse. Aga guugledades selgus, et seda ainet on ka teistes vormides.»

Fransson kritiseeris otsust tuliselt. Tema arvates ei viitsinud RF asja piisavalt uurida.

Aasta alguses eemaldati Fransson Rootsi maadluskoondisest ning ta jäi ilma Rootsi olümpiakomitee toetusest.

«See kõik tundub nii ebaõiglane, nii lihtsalt ei saa juhtuda. Elan nagu mullis ja kujutan ette, et midagi pole juhtunud. Ainult nii suudan veel hommikuti voodist tõusta. Tunnen end äärmiselt halvasti.»