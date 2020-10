Uue väljakutse vastu võtnud Jaagup Kreem: kunagi pole liiga hilja...

«Ikka vahel võivad pähe tulla hullud ideed. Ja kunagi pole liiga hilja uusi teadmisi omandada,» kirjutas Kreem Instagrami postitatud pildi juurde, millel nähtav kaustik vihjab, et ansambli Terminaator solist on asunud õppima hispaania keelt. Postituse juurde lisas muusik ka teemaviited #espanjol #jällekooli ja #paljuvabaaega.

Pole mingi saladus, et koroonaviiruse levik on meelelahutussektorit tugevasti raputanud ja seetõttu on ka muusikutel oluliselt vähem tööd. On siiski rõõm näha, et pea norus kodus istumise asemel on otsustatud end muul alal proovile panna või õppida midagi täiesti uut.