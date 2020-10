PILDID ⟩ Unelmate töö: 37-aastane koduperenaine jättis mehe maha ja liitus Playboy perega

Inglismaalt Worcestershire'ist pärit üksikema Fiona Hollingsworth on ehe näide, et kui midagi väga tahta, siis on kõik võimalik.

Fiona, kellel on alati olnud kirg modellinduse vastu, kohtus oma eksabikaasaga väga noorelt. Koos oldi palju aastaid ja abielust sündis neli last. Paratamatult jäi Fiona unistus modellimaailmas ilma teha pereelu kõrvalt tagaplaanile.

Fiona ja tema eksabikaasa. FOTO: Time Lock Photography /CATERS NEWS/Scanpix

Möödunud aasta sügisel paari abielu aga lagunes ning Fiona otsustas, et veel ei ole hilja. Vahepeal langenud enesekindluse aitasid naisel taastada ilusüstid, mille peale on ta kulutanud ühtekokku 3000 naela. Lisaks on naine läbinud kolm rinnasuurendusoperatsiooni ja ninaplastika.

Fiona Hollingsworth. FOTO: Caters News/Scanpix

Fiona Hollingsworth. FOTO: Luis Gomez / universe137studios / CATERS NEWS/Scanpix

Vaid aastaga on oma unistusi püüdma läinud üksikema jõudnud mitmesse meesteajakirja, sealhulgas nii Portugali kui Hispaania Playboysse.

Fiona ise on saavutatu üle äärmiselt uhke. «Ma olin täiesti tavaline pereema. Aga nüüd, 37-aastaselt, olen ma Playboy modell. See on ehe näide, et kõik on võimalik,» tõdes naine, kes loodab, et tema eeskujul asuvad ka teised emad oma unistusi täitma.