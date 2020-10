Jaagup Tuisk (19) avaldas mõne päeva eest uue muusikavideo, mis kannab nime « Bachata » ning, nagu teema järgi aimata võite, on valmis meisterdatud koos sõbra Andrei Zevakiniga .

Uue laulu sünniloost rääkimise kõrval vastas noormuusik ka fännide teravatele küsimustele. Kõige olulisem - kas daamidel on temaga praegu lootust? «Suhtestaatus on et, täitsa vaba ja vallaline,» vastas Jaagup.