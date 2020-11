MEIE AASTA INDIAS ⟩ Tuuli Roosma pere kohtub Tiibetis oraakliga

Värskes osas:

Hi-Hi-Himaalaja. India valitsus on eraldanud lapikese mägist maad Tiibeti valitsusele eksiilis. Koos tiibetlastega jookseme kiirelt sulavate Himaalaja liustike kaitseks. Kohtume Tiibeti riikliku oraakliga, kes annab meile rohu iga ohu vastu. Saame teada, et Hiina valitsus on keelanud Dalai laama uuel kehastusel sündida mujal kui Hiinas.