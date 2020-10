NOËP sõlmis esimese Eesti artistina lepingu plaadifirmaga Warner Music

Ettevõtet Warner Music Baltics juhib jätkuvalt tegevdirektor Mikko Manninen, kes allub praegu värskelt Warner Music Nordicsi presidendina alustanud Mark Fryle ja hakkab uuest aastast alluma Warner Music Finlandi uuele peadirektorile Niko Nordströmile.

Esimese kohaliku artistina sõlmis Warner Music Balticsiga lepingu üks rahvusvaheliselt tuntumaid Eesti artiste NOËP, kelle järgmine singel «On My Way (feat. Chinchilla)» ilmub 23. oktoobril. Plaadifirma on sõlminud lepingu ka Leedu ansambliga The Roop, kes on sel aastal digiplatvormidel üks koduriigi kõige kuulatumaid artiste ja keda saadab ka rahvusvaheline edu. Ansambel valiti Leedut esindama tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusel ning isegi pärast võistluse tühistamist, tõi bänd võidu koju Saksamaa alternatiivselt finaalkontserdilt Eurovision 2020 – Das Deutsche Finale.

Warner Music Finlandi koosseisu kuuluv kirjastusettevõte HMC Publishing on laiendanud oma tegevust Baltimaadesse, sõlmides partnerluse Eesti indie kirjastus- ja plaadifirmaga Star management/Downtown studios. Koostöö võimaldab mõlemal osapoolel kohalikke artiste ja laulukirjutajaid nii kodu- kui ka rahvusvahelisel turul veel suuremal määral toetada. «Viimastel aastatel oleme Baltimaade muusikaturu kasvul ja suundumustel hoolega pilku peal hoidnud ning tunnetanud selle piirkonna artistide rahvusvahelist potentsiaali. Balti riikides on palju erakordselt andekaid artiste, produtsente ja laulukirjutajaid. Peamiselt keskendume uute talentide leidmisele ja artistide arendamisele. Ma olen kindel, et tänu artistisõbralikule suhtumisele loome muusikat, mis jõuab kodumaast kaugemale,» sõnab Mikko Manninen.