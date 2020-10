Abielus kolleegiga miilustanud Lily James: teen pidevalt vigu

Pealtnägija sõnul einestasid Lily James ja Dominic West koos oma ühise agendiga resotranis Da Sabatino: «Mees ei suutnud vastu panna ning suudles tema kaela ja silitas teda.» Intiimsed hetked ei jäänud aga restorani, vahendab Page Six. Paar külastas lähedal asuvat Chiesa di Sant'Ignazio kirikut ja Dominic hõidis kätt Lily tagumikul. Allikad kinnitasid ka, et paar veetis kaks ööd Roomas asuvas hotellis De La Ville.



Õli on nüüdseks tulle valanud ka juulis filmitud videointervjuu, milles Lily räägib oma uuest Netflixi filmist «Rebecca». «Rebecca tegelaskuju astus naisena igasugustele normidele vastu, ei kuulanud oma abikaasa sõna, pidas armukesi – see oli lihtsalt suurepärane ja see oli vaid 30ndatel,» rääkis James. «Arvan, et teen pidevalt vigu,» lisas ta. «Ja ma ei tahaks kunagi põgeneda situatsioonist või olla liiga arg, et tegutseda. Usun, et on parem end lihtsalt avatud südamega olukorda visata ja tehavvigu. Kui sinu instinktid on õiged, isegi kui nad juhivad sind valesti või sa oled avatud, võid sa oma vigadest taastuda ning neist õppida.»



Kuigi Dominic Westi nähti Itaalias suudlemas filmist «Mamma Mia! Siit me tuleme taas» tuntud Lily Jamesi, teatas mees pressile, et tema ja abikaasa Catherine FitzGeraldi liit on kindlam kui kunagi varem. 50-aastane Dominic West, kes abiellus 2010. aastal filmiprodutsent Catherine FitzGeraldiga, ja 31-aastane Lily West ei suutnud Itaalias viibides üksteisest käsi eemal hoida. Mail Online veergudel avaldatud fotodel sai näha paari nii einelauas kudrutamas kui ka üheskoos Rooma ümbruses elektritõukerattaga.