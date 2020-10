POISS VÕI TÜDRUK? ⟩ Emaks saanud Nicki Minaj: olen kõrvuni armunud!

A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Oct 15, 2020 at 9:41am PDT

Minaj'i lapse isaks on naise kallim Kenneth Petty, kellega räppar 2019. aasta oktoobris abiellus. Paar on koos olnud alates 2018. aastast, tehes oma suhte Instagramis nii-öelda ametlikuks tolle aasta detsembris. Rasedusest andis Minaj teada tänavu suvel isikliku Instagrami vahendusel, kus räpparil on üle 119 miljoni fänni. Paari tunni jooksul postitas Minaj kokku neli pilti ja kõigil postitustel on kommentaarid välja lülitatud. «Armastus. Abielu. Beebikäru. Erutuse ja tänulikkuse ülevool. Aitäh kõikidele heade soovide eest,» kirjutas Minaj ühe postituse pealkirjaks.