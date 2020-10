KÕRV PEALE! ⟩ «Eesti Laulul» osalenud muusik vahetas nime ja andis välja debüütsingli

Artistinime Hellove taga peidab end Eesti laulukirjutaja ja produtsent Igor Volhonski , kes on avalikkusele tuttav 2019. aasta «Eesti Laulult». Toona kuulus ta koosseisu xtra Basic ning üheskoos lauljatari Emily J -ga jõudsid nad looga «Hold Me Close» ka lauluvõistluse finaali.

Hellove uus lugu on valminud koostöös Austraalia muusiku Trove'iga. «Anda debüütlugu välja artistiga, keda olen ise mõnda aega jälginud, on kindlasti olnud kogemus omaette,» tunnistas muusik. «Mul on hea meel, et ta oli koostööks valmis ning lisas loole põneva twist'i (pöörde - toim, ingl k).»