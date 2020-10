VAATA JA IMETLE ⟩ Metshaldjas Mari jagab seninägemata pulmapilte!

A post shared by Mari (Metsallik) (@mari.arocha.albial) on Oct 13, 2020 at 8:43am PDT

A post shared by Mari (Metsallik) (@mari.arocha.albial) on Oct 15, 2020 at 2:45am PDT

A post shared by Mari (Metsallik) (@mari.arocha.albial) on Oct 16, 2020 at 3:09am PDT

2018. aastal kirjutas Elu24, et kuigi Metsallik on viimastel aastatel meediamaastikult eemale hoidnud, on ta aastate vältel võtnud sõna siiski tervise teemadel. Näiteks 2017. aastal avaldas ta arvamust, et Eesti riik vaktsineerib ravimiga, mis sandistab ja tapab.