Cardi B avaldab, miks ta jälle oma eksiga koos on: väga raske on elada ilma peeniseta

Cardi B (28) on taas koos oma eksist räppari Offsetiga (28)!

Naine andis lahutuse sisse tänavu septembris sõnades, et nende abielu on «lõplikult katki» ning et «leppimiseks pole enam ühtegi võimalust». Nüüd paistab aga, et paar on siiski leppimiseks võimaluse leidnud!

Cardi B ja Offset said kahe aasta eest tütre Kulture'i vanemateks ning tasahilju selgitas naine Instagrami vahendusel, miks ta oma lapse isaga taas koos on. «Raske on oma parima sõbraga mitte rääkida. Parima sõbraga on tõesti raske mitte rääkida,» selgitas naine. «Ja väga raske on elada ilma peeniseta.»

Naine selgitas ka, et tema ja Offseti suhe on täpselt sama düsfunktsionaalne nagu iga teine suhe, lihtsalt nende oma palju «avalikum».

Offset ja Cardi B abiellusid 2017. aastal. Naine teatas 2018. aastal, et nende abielu on lõppenud, kuna väidetavalt pettis mees teda. Veidi hiljem teatas Cardi B, et on mehele andestanud.