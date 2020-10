PÜKSE POLE VAJAGI ⟩ USA laulja Jessica Simpsoni näitab, kuidas saab pandeemia ajal kohtinguõhtule minna

Laulja Jessica Simpson kaotas peale oma kolmanda lapse, tütre Birdie sündi poole aastaga kehakaalust 45 kilogrammi.

«Jessica keskendus eesmärgile ja püüdis sellest iga päev kinni hoida. See kõik kokku on hämmastav, ta saavutaski kaalust allavõtmise. Mul on õe üle väga hea meel. Jessica sai oma sära tagasi!» avaldas lauljanna õde aasta tagasi.

Oma uue vormi üle uhkust tundev Simpson on viimasel ajal postitanud ka pilte, mis illustreerivad, kui siredad on tema sääred. Viimase postituse pealkirjas tegi lauljanna aga nalja, et koroonaviiruse pandeemia ajal on kohtingud veidi omamoodi.

«Pandeemia ajal näevad kohtinguõhtud veidi teistsugused välja. Püksid pole kohustuslikud,» naljatas Simpson.