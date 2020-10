ÜHE KORRA ⟩ Kuidas ma lubasin meigikunstnik Andrusel endast drag queeni teha ja kulmudest ilma jäin

One pumpkin spice latte 🎃 Inspired by: @jessejaggers 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 Face: @bysestonia Colour Wheel Eyes: @facetune #halloweenmakeup #sfxmakeup #scarymakeup #makeup #halloween #pumpkin #pumpkinspice #halloweeneveryday #bys #sfx #sfxmakeupartist @malemuas #malemua #malemuas

A post shared by Andrus (@makeupbyandrus) on Oct 6, 2020 at 9:56am PDT