PILK PEALE ⟩ Kuum poistebänd Pitsa avaldas kurbkibeda loo väikelinna eluolust

Ansambli Pitsa moodustavad Estoni Kohver (5MIINUST), Reket ja boipepperoni. Ja kollektiivilt on veel see aasta oodata täispikka albumit. Mart Varese poolt Mustlas vändatud video keskmes on üksikema ja paralleelselt tema argirütmidega rullub lahti noortekamba igapäev. Muusika boipepperonilt, lüürika Estoni Kohver ja Reket ning produktsioon Pitsalt!



«Väiksed kohad on ägedad, ma elasin Mustlas kunagi. Varsti läheb paremaks kõik – kindlalt. Aga võib-olla ei lähe ka,» lausus Estoni Kohver. «Video filmiti Mustla City's, mis on ühe bändiliikme lapsepõlvekoduks. boipeps polnud kunagi varem Mustlas käinud, seega talle oli see suur seiklus,» lisas reket.