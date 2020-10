VIDEO ⟩ Peterburi teel pirueti teinud juht niitis laternaposti maha

Liiklejate kommuunis EZ-дуны! jagatud videost võib näha, et väikekaubik Renault kaotas juhitavuse ja sõitis sõidusuundasid eraldavale künnisele. Selle käigus niitis masin maha ka terve tänavavalgustusposti.

«Sõitsin läbi kell 18:00, juba seisis seal, aga politseid veel polnud,» kirjeldas üks pealtnägija. «Pole üldse selge, kuidas see võimalik oli.» Tõesti - kaubiku paigutusest paistab, et postile sai see pihta hoopis tagaotsaga.