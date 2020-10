Grete ja Ergo Kuld avaldasid oma suhte saladusi: olen see naine, kellele pole mõtet kinkida lilli!

Kui hästi paar ikkagi üksteist tunneb? See oli põhiline küsimus, kui Grete (31) ja Ergo Kuld teineteise kohta isiklikumaid omapärasi ja saladusi üritasid ära arvata.

Alustuseks pärisid saatejuhid, milline on Grete arvates Ergo suurim salajane kirg. Ette ja taha käekirja pärast vabandades andis naine vastuseks - vinüülide kogumine. Kümnesse!

«See on haigus!» kinnitas 44-aastane mees ja kirjeldas, et raske on end tagasi hoida. Mõlema sõnul on majas hullumeelsel hulgal vinüülplaate, mõned neist jäävad suisa kilesse seisma.

Kuid ka Grete ei ole asjade kogumise süüst puhas. «Ma arvan, et eks tal on liiga palju riideid...» muheles Ergo. «Ma kartsin et sa ütled seda,» naeris Grete.

Grete kinnitas, et nii tõesti on. Vahel lõppeb poodlemistuur kodus suisa pettumusega. «Lähen koju ja mõtlen - aa, mul oli see juba olemas,» kirjeldas ta lõbusalt.

Grete ja Ergo pidid teineteise kohta õigeid vastuseid jagama. FOTO: Remo Tõnismäe

Lilli pole vaja!

Millised on aga kõige mõttetumad asjad, mida kinkida? «Ma olen see naine, kellele pole mõtet kinkida lilli,» kinnitas Grete.

Samas tuletas Ergo meelde, et ta on Gretele õmblusmasina kinkinud. Tuleb välja, et hea näide mõttetust kingist, mida ei kasutata. «Ma ei oska seda kasutada,» tunnistas Grete.

Seejärel uuriti paarilt, mis vandesõnasid mees ärritudes kasutab. Võttis tükk aega julgustamist enne, kui Grete kaasa karmima sõna tahvlile julges kirjutada. «Vi**u,» seisis tahvlil. «Nii karmi poleks arvanud,» tunnistasid saatejuhid naerdes.

Mille peale aga Grete närvi läheb? «Ma arvan, et ma liikluses lähen liiga närvi...» tunnistas Grete. «Kui inimesed liiga aeglaselt sõidavad!» tuli ka oluline täpsustus.

«Päris hea konflikti kiskusime õhku!» rõõmustas Jüri Butšakov kokkuvõtteks.