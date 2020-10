Koroonapositiivne Cristiano Ronaldo naudib skandaali järel koduseid spaamõnusid

«Härra Itaaliast, kelle nime ma ei maini, väidab, et ma ei täitnud juhiseid – see on sulaselge vale,» kommenteeris Ronaldo süüdistusi enda Instagrami-lugudes. Jalgpallur väitis, et ta järgis kõiki juhiseid ning jätkab nende järgimist. «Kõigele, mis ma tegin, oli antud luba,» jätkas sportlane ning kinnitas, et ta ei puutunud Portugalist Itaaliasse kiirabilennukiga reisides kellegagi kokku.