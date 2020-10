Videod ja pildid juhtunust näitavad, et katusel asuvast vetsust välja toodud naine oli alatoidetud ning hooldamata. Ta oli nii nõrk, et suutis vaevu kõndida. «Tundus, et ta ei olnud päevi midagi söönud,» kommenteeris päästmise ajal kohal olnud ametnik. Vetsu põranda suurus oli umbes meeter korda meeter.