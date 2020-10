Tippmodelli-Diana pakub sotsmeedias hunnitut vaatepilti!

Venekeelne meelelahutusportaal Limon võttis Dianaga ka ühendust ning uuris, kuidas on koroonakriis mõjutanud tema elu ja karjääri. «Ma ütlen kohe, et kriis on loomulikult ka mind mõjutanud, aga ma ei anna alla,» tunnistas kaunitar.

Diana lisas, et hiljuti käis ta fotsessioonil Lätis ja et ka Eestis on tal mitmeid põnevaid projekte.

Ka isiklikus elus paistab naisel hästi minevat. «Kõik on hästi, minu kõrval on armastav mees, kes on mulle kõiges toeks,» sõnas Diana.