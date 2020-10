SAATUSLIK ÕHTU ⟩ 19-aastane Argentina neiu läks sõpradega baari, kuid kaotas seal oma elu

Lucia Costa Osores läks 9. oktoobril koos sõpradega San Marino õllebaari. See oli esimene õhtu mitme kuu järel, mil Lucia sai pärast koroonaviiruse pandeemiat koos oma sõpradega väljas aega veeta, vahendab Daily Star.

Tegevus põhjustab traagilise plahvatuse ning leegid katavad järsku justkui kogu laua. Arvatakse, et teenindaja kallas lahtise leegiga laudkonda soojendava küttekeha sisse alkoholi. Juhtunust on sotsiaalmeediasse jõudnud ka videoklipp plahvatuse hetkest.

Üheksa laua ääres olnud noort, vanuses 18 kuni 20, said tõsiselt vigastada. Nende seas oli ka Lucia, kelle vigastused olid kõige hullemad. 40 protsenti tema kehast oli põlenud, eelkõige tema nägu, rindkere ja käed. Kahjuks said vigastada ka neiu hingamisteed.

Meediale juhtunust rääkides kommenteeris Lucia onu, et kanistris oli alkohol, mis küttekeha kohal põlema lahvatas ning põlev vedelik lendas laua ääres olnud noorte peale.

Neiu ema ütles pärast oma tütre surma kohalikule meediale, et ükski restorani töötaja ei proovinud Lucia elu päästa, vahendab New York Post .

Uurimine on veel käimas, kuid kolmele inimesele on juhtunuga seoses süüdistused esitatud, sh baari omanikule, juhatajale ning teenindajale. Õllebaar teatas meediale, et nad sügavalt kahetsevad juhtunut ning lubavad uurijatele abiks olla.