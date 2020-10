Homoteemal suu lahti teinud Martin Helme vallandas kahtlase naerulaine

Rahandusminister avaldas laupäeval isiklikul Facebooki kontol postituse, milles selgitas, et siseminister Mart Helme homofoobseid väljaütlemisi väljaandele Deutsche Welle on valesti tõlgendatud.

Noorema Helme arvates ütles ta isa välja fakti, et Rootsis koheldakse homoseksuaale paremini kui Eestis. «Kuidas selle reaalsuse välja ütlemine on skandaal või hukkamõistu vääriv?» küsis Martin, kelle sõnul ei plaani keegi homosid riigist välja saata.

Olgu kuidas on, igatahes märgati ühismeedias, et Helme postitus teenis arusaamatul põhjusel ära virtuaalse naerulaine. «Martin Helme Facebooki postituse all reageerivad sajad ja sajad botid. Eriti tugevad toetajad näivad olevat just moslemiriikidest pärit isikud,» märkis IT-äris töötav Peedu Tuisk oma Twitteri kontol.