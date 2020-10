VIDEO ⟩ Isaga matkamas käinud 12-aastane poiss leidis 69 miljonit aastat tagasi elanud dinosauruse

«Väga hämmastav on leida midagi, mis on päris, nagu tegelik dinosauruste avastus,» ütles ta uudistekanalile.

Nathan Hrushkin õpib leiupaigast umbes pooleteise tunni autosõidu kaugusel asuvas Calgary koolis seitsmendas klassis ja poiss tunnistas, et selline leid on olnud juba mõnda aega tema unistus.

Nathan ja tema isa Dion Hrushkin olid ka oma varasema matka käigus leidnud piirkonnast luukilde ja arvasid, et need võisid olla oma algsest asupaigast mäe ülemisest osast kaugemale veerenud.

Isa ja poeg olid just lõunasööki lõpetamas, kui Nathan otsustas mäest üles ronida, et alale pilk peale visata.

FOTO: Nature Conservancy of Canada

«Ta kutsus mu üles ja ma sain juba tema hääletoonist aru, et ta oli midagi leidnud,» rääkis Dion Hrushkin.

Kivistised on Albertas seadusega kaitstud ja NCC teatel on oluline, et inimesed ei hakkaks ise leitud fossiile üles kaevama.