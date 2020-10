Adele isa kutsus tütre laule kuulanud naabrile politsei

Adele on oma isast Mark Evansist (56) juba aastaid võõrdunud, vahendab Mirror. Tundub aga, et lauljatari isa ei soovi samuti oma tütrest midagi kuulda, eriti just Adele laule. Nimelt kutsus Evans oma noorele naabrile, kes on suur Adele fänn, politsei, sest viimane mängis liiga kõvasti tema tütre muusikat.

21-aastane Keeley avaldas, et Evans palus talt juba kaks aastat tagasi Adele laule mitte kuulata ja laulda. Evans väitis, et need mõjutavad tema und ja see on väga häiriv.

«Ma olin nii üllatunud, sest ma olen suur Adele fänn ja mängin tema lugusid kogu aeg ning laulan kaasa,» rääkis Keeley, kes arvab, et just sellepärast ta Adele isale ei meeldi.

Tundub, et naabrite omavaheline läbisaamine jõudis hiljuti murdepunktini, sest Adele isa kutsus nüüd Keeley'le politsei. Kohalik politsei kinnitas Mirrorile, et nad on saanud kaebuse ja plaanivad olukorra lahendamiseks mõlema osapoolega rääkida.

Evansi suhe oma tütrega purunes juba 1991. aastal, kui ta Adele ja lauljatari ema Poppy maha jättis. Lauljatar oli toona vaid 3-aastane. Evansil oli probleeme alkoholiga ning ta tunnistas 2011. aastal, et keskendus oma noore lapse asemel kangele joogile.

«Ma olin kohutav isa ajal, mil ta ming kõige enam vajas,» avaldas Evans aastaid tagasi ja kirjeldas, et ta jõi toona iga päev kaks liitrit viina ja ligi neli liitrit õlut. «Jõin nii kolm aastat. Ainult jumal teab, kuidas ma selle üle elasin.»

Evans avaldas, et tal oli väga häbi ja ta ei tahtnud, et tema tütar teda sellises seisus näeks. «Teadsin, et see on kõige lahkem asi, mida ma Adele heaks sain teha,» kommenteeris Evans oma lahkumist.

Vastuseks oma isa intervjuule teatas Adele ajakirjale Vogue, et ta ei räägi Evansiga enam kunagi ja vandus: «Kui ma teda kunagi näen, sülitan talle näkku.»

Aasta hiljem kommenteeris Evans meedias lauljatari armuelu, mis jällegi Adelet vihastas. «Tulla kümne aasta pärast tagasi ja öelda, et «võib-olla tulenevad tema probleemid meestega minust», [...] see ajab mul vere keema,» ütles lauljatar.

2015. aastal proovisid Adele ja tema isa läbi lauljatari vanaema oma suhteid soojendada. Aga kaks aastat hiljem teatas Adele avalikult, et ta ei armasta oma isa ja tema isalik eeskuju on hoopis lauljatari mänedžer Jonathan Dickins.

Möödunud aastal vahendas kõmumeedia, et Evans töötab postipakkide kohaletoimetajana ning teenib 50 kuni 100 naela päevas. Mehe sõber väitis, et Evans on küll vigu teinud, kuid tahab oma tütrelt vabandust paluda.

«Ta ei taha raha või midagi, ta tahab olla tavaline vanaisa ja osta oma lapselapsele jäätist,» ütles Evansi sõber meediale. Tema sõnul on Evans murest murtud ja tal ei ole tegelikult elu: «Ta lihtsalt eksisteerib.»

Adelel on 6-aastane poeg koos Simon Koneckiga (46), kellega lauljatar 2018. aastal abiellus. 2019. aasta suvel teatas paar, et nad lahutavad. Kuigi paar on oma lahutuse detaile saladuses hoidnud spekuleeritakse, et neil puudus abielueelne leping, vahendab Metro. Teisisõnu tähendab see paarile nende ühise 144 miljoni naela ehk ligi 160 miljoni euro suuruse vara pooleks jagamist.