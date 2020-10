ARMASTAB LÄTIT ⟩ Kinodiiva Elizabeth Hurley näitas Riia hotelli aknal oma siredaid sääri

55-aastane Elizabeth Hurley on koroonaviiruse pandeemia ajal saanud meedias ohtralt tähelepanu oma bikiinipiltidega. Nüüd on suvi möödas, kuid sügisilmad Hurleyt ei peata! Bikiinipildi asemel kostitas näitlejanna oma fänne kampsunipildiga, aga lisas sellele veidi särtsu jättes püksid jalga panemata.

Kõigest kampsuni väel hüppas Hurley oma siredate säärtega aknalauale ja lasi endast teha kaks pilti. Eriliseks tegi muidugi aga fotod tõsiasi, et briti näitlejanna on hetkel Lätis ja nautis aknalaualt Riia linna vaadet.

«Istun hiilgavas Riias oma aknalaua peal,» avaldas Hurley postituse pealkirjas ja täpsustas, et käimas on tema uue filmi «The piper» teine võttenädal. '

Lisaks märkis Hurley postitusele, et külmad ilmad on tulemas ja viitas sellega oma soojale kampsunile. Märksõnana kirjutas briti näitlejanna ka lisaks: «Armastan Lätit».

Kuigi Hurley teatab Instagrami-postituses, et tema uus film kannab pealkirja "The piper", pole naise IMDb andmebaasis samanimelist projekti kirjas. Ainus, mis on nö valmimas on režissöör Corinne Kingsbury telefilm, millel ei ole veel pealkirja.