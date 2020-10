VIDEO ⟩ Esimene lumi: Kõrvemaa mattus valge vaiba alla

«Tundub, et talv on otsustanud täna Kõrvemaale tulla. Ei tea, kas peaks kiirelt suusad välja otsima?» lisati lumise postituse juurde.

Täna on Eestis muutliku pilvisusega ilm, teatas EMHI. Mitmel pool on lörtsi- ja vihmahooge. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, puhanguti kuni 15 m/s, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s, pärast keskööd nõrgeneb tasapisi. Õhutemperatuur on -2..+3, rannikul kuni 7°C.