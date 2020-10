VAATA ⟩ Eesti tõsielustaar võrgutab naisi oma esimese singliga: olen sinu jackpot

«Oma lugude avaldamine on olnud minu pikaajaline suur unistus. Ma loodan, et teile lugu meeldib ja loodetavasti kohtume juba peagi peosaalides üle Eesti,» kirjutab tõsielusaates «Rannamaja» tuntust kogunud Kristo Koik oma Youtube'i kanalil.

Värskelt ilmunud loole on valminud ka hoogne muusikavideo, kus teeb kaasa veel teinegi tõsielustaar – Helena Klaar.

Paistab, et vähemalt esimesed kuulajad on loost vaimustuses. «Mul ei ole lihtsalt sõnu kui hea see laul on,» kommenteerib lugu Youtube'is Janely nimeline neiu. «Väga hea lugu,» lisab veel teinegi.