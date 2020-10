UPS! ⟩ Kim Kardashiani reklaampostitus läks vett vedama: fännide tähelepanu koondus täiesti valesse kohta

Isegi väikesed punased stringid, mis avara musta kleidi alt paistma olid jäetud, ei suutnud inimeste tähelepanu juuksepikenduselt eemale juhtida. Fännid ei suuda mõista, kuidas on see üldse võimalik, et keegi seda enne postitamist ei märganud.

«Ma olen see juuksepikendus maas,» naljatles postituse all tõsieluseriaalist «Ex On The Beach» tuntud La Demi. «Nii palju siis luksusest,» oli Annya Santana nimelise naise juba oluliselt teravam kommentaar. Muidugi võeti teema ette ka Twitteris, kus üks kasutaja uuris, et kes nüüd Kim Kardashiani maas vedelevale juuksepikendusele oma Instagrami konto teeb.