Vaata, milline nägi välja nägus kokk Gabriel enne Netflixi hittsarja filmimist

Kaunis Emily Cooper, keda mängib Lily Collins, paneb pead pöörama pea iga mehe, kellega ta oma uude glamuursesse ellu sisse elades kohtub. Paraku see mees, kellesse Emily ise ära armub, pole saadaval. Kogu olukorra teeb veel hullemaks asjaolu, et tegemist on tema uue sõbranna peigmehega.

Sarja sisul pikemalt peatumata, jõuame tagasi nägusa Lucase juurde. Kiire pilk tema Instagrami kontole kinnitab, et ta on päriselus täpselt sama kompu kui seriaalis. See aga ei tähenda, et ta on alati samasugune välja näinud. Veidi alla poole kerides selgub, et enne seriaali filmimisega alustamist oli tal täiesti teistsugune soeng. Usute või mitte, aga Lucasel olid pikad juuksed!