POMPEI NEEDUS ⟩ Kanada turist saatis Pompeist varastatud esemed tagasi, sest väsis nendega kaasnenud ebaõnnest

Nicole'i nimeline naine saatis hiljuti Pompei arheoloogilisse parki kaks valge mosaiikplaadi tükki, kaks amfooravaasi tükki ja keraamilist seinaplaadi tükki koos kirjaga, mis selgitas tema otsust, vahendas CNN.

«Tahtsin, et mul oleks tükike ajalugu, mida ei saa osta,» kirjutas naine, kelle sõnul oli ta tol ajal noor ja loll.

Pompei on linn Itaalias Campania maakonnas Napoli provintsis Vesuuvi vulkaani jalamil. Linn on peaasjalikult tuntud tänu antiikaja linna Pompeii väljakaevatud varemetele.

Pärast 15 aasta tagust reisi Kanadasse naasmist on ta enda sõnul põdenud kaks korda rinnavähki, mille tõttu on mõlemad naise rinnad operatsiooniga eemaldatud. Lisaks on Nicole'i sõnul olnud tema perekond pidevalt rahahädas.

«Tundub, et me ei suuda elus kunagi edasi jõuda,» kirjutas naine, süüdistades oma havas õnnes Pompeist näpatud plaate.

«Võtsin tükikese ajalugu, mis on aga nii suure hulga negatiivse energiaga laetud,» kirjutas ta.

«Inimesed surid nii kohutaval viisil ja ma võtsin sellise hävinguga seotud plaate endaga kaasa,» tunnistas Nicole.

Vesuuvi mägi purskas nimelt 79. aastal pKr, uputades Pompei kuuma kivi, vulkaanilise tuha ja kahjuliku gaasiga mattes sealsed inimesed.

Nicole kirjeldas, kuidas ta kinkis ühe reisilt kaasa toodud näpatud meenetest ka ühele oma sõbrale. Nüüd andis ta ka sõbrale teada, et kavatseb kivikesed Pompeisse tagasi saata, kuid ta ei osanud öelda, kas ka tema sõbranna tagastab talle kingitud kivi.

«Oleme head inimesed ja ma ei taha seda needust enam oma perekonnale, oma lastele ega endas edasi kanda,» kirjutas ta.

«Palun andestage mu hooletu tegu, mille ma aastaid tagasi tegin,» lisas naine.

Pompei vaatamisväärsustega saab ka koroonaleviku ajal tutvuda. FOTO: ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Pompei needus

Pargi pressiesindaja sõnul neile aastate jooksul umbes sada külastajat tagastanud pargist kaasa võetud väikeseid esemeid, mille hulgas leidub nii mosaiikplaatide tükke kui ka krohvitükke.

Iga tagastatud esemega on kaasas olnud ka kiri, kus külastajad on väitnud, et need on neile toonud vaid ebaõnne.

Suurem osa tuhandetest turistidest, kes igal aastal Pompeis käivad, ei võta sealt endaga midagi kaasa, kuid siiski jon neid, kes ei saa kiusatusele vastu panna ja võtavad lahtiseid kive endaga kaasa.

2015. aastal rääkis Pompei arheoloogiaspetsialisti Massimo Osanna, et siiski tundub, et enamus külastajatest, kes on libistanud tükikese maailma kõige olulisemast arheoloogilisest leiukohast taskusse, on oma tegevust kahetsenudn vahendas National Post.

Turistid, kes võtsid varemetest Rooma linnast reliikviad, on neid tagasi saates kirjutanud juurde, et arvavad, et esemed on neetud.

Üks mees kirjutas Ladina-Ameerikast, öeldes, et teda ja kogu tema perekonda saatsid ainult õnnetused pärast seda, kui ta Pompeist kivitüki võttis.

Osanna sõnul on ta aastate jooksul saanud saanud hulga kirju, mis on koos esemetega neile saadetud.