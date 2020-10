Lõputu aardelaegas: Saqqara kuulsast matmispaigast leiti veel üle tosina iidvana sarkofaagi

Selle kuu alguses teatas Egiptuse turismi- ja antiigiministeerium, et Saqqara pühast paigast on lisaks varasemale leiule on nüüd avastatud veel 14 ideaalsest konditsioonis olevat sarkofaagi, vahendas BBC.

Asjatundjate sõnul on see avastus üks suuremaid omataolisi.

Avaldatud piltidel on näha värviliste maailngutega hästi säilinud puidust kirstud ja muud väiksemad esemed.

Saqqarast avastatud sarkofaagid ei ole arheoloogide õnneks sattunud rüüstajate kätte ning need on peaaegu ideaalses seisukorras. FOTO: Reuters / Scanpix

Saqqara oli aktiivne matmispaik üle 3000 aasta ja on määratud UNESCO maailmapärandi nimistusse.

«Esialgsed uuringud näitavad, et need kirstud on täielikult suletud ja neid pole pärast matmist avatud,» teatas Egiptuse antiigiministeeriumi laupäeval tehtud avalduses.

Veel saladusi

Avalduses lisati, et Egiptuse antiigiminister Khaled al-Anani lükkas esialgu küll leiu teatamise edasi, kuni ta sai ise iidset matmispaika külastada, kus ta tänas arheolooge rasketes tingimustes töötamise eest ligi 12 meetri sügavuses kaevus.

Veel ei ole teada, milliseid tähtsad isikud sarkofaagidega maeti, kuid Egiptuse valitsus lubab õige pea mõningad saladused avaldada. FOTO: Reuters / Scanpix

Kohapeal jätkuvad kaevetööd veel mõnda aega, kuna eksperdid üritavad kirstude päritolu kohta täpsemat teavet leida.

Ministeerium teatas, et loodab lähipäevil peetaval pressikonverentsil paljastada ka kirstudega seoses rohkem saladusi.

Ka teised puidust kirstude ümbrusest avastatud esemed tundusid olevat osavalt meisterdatud ja värvikalt kaunistatud.

Septembris avastasid arheoloogid Saqqarast ligi 30 suletud sarkofaagi kokku kolmest matmispaigast.

Oktoobri alguses toimunud pressikonverentsil teatas ministeerium, et kokku oli tolleks ajaks leitud 59 sarkofaagi, vahendas CNN.

Ametnike sõnul sisaldavad sarkofaagid arvatavasti 26. dünastia kõrgemaid riigitegelasi ja preestreid, kes valitsesid Egiptust alates aastast 664 e.m.a. kuni 525 eKr

Sarkofaagide juurest leiti ka hulga muid hästi säilinud esemeid. FOTO: Reuters / Scanpix

2018. aastal avastasid arheoloogid Saqqara astmikpüramiidi lähedalt suure hulga mumifitseeritud loomi.

Avastatud loomade hulgas leidus mumifitseerunud kasse, krokodille, koobrasid ja linde.

Kairost umbes 30 kilomeetri kaugusel lõuna pool asuv Saqqara on iidne matmispaik, mis oli enam kui kahe aastatuhande jooksul Vana-Egiptuse pealinna Memphise nekropol.

Avastatud muumiate matmise ajal, umbes 500. aasta paiku eKr, oli Egiptus Pärsia suurriigi valitsuse all.

Nekropolise ümbrus on aga täis hulga vanemaidki arheoloogilisi leide. Märkimisväärseim neist on Saqqara astmikpüramiid. 4400 aasta vanune ehitis on üks vanemaid omalaadseid maailmas.