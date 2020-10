PILDID ⟩ Allveelaevamõrvar Peter Madsen üritas täna hommikul vanglast põgeneda

Kuigi mees ähvardas, et kannab pommi, piiras politsei ta kiiresti ümber. Lisaks ähvardas leiutaja võimuesindajaid relvataolise esemega, vahendas Sky News.

Sündmuskohalt juhtumit kajastavate ajakirjanike sõnul on Madsenil talje ümber vöötaoline seade.

Sündmuskohale toodi ka pommirühm. Taani politsei pressiteenistuse sõnul on mees praeguseks vahistatud, kuid sündmuskohal teevad uurijad ja pommirühm endiselt tööd.

Madsen on tunnistanud, et tükeldas Walli, kuid on esitanud erinevaid versioone selle kohta, kuidas ajakirjanik suri.