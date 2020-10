Näitleja Kristjan Lüüs puhastab sõbralisti: oled oodatud rõõmsalt siit nihhi tõmbama

❤Hei, Sina, homofoob! Sina samuti, rassist!❤ Mu Facebooki sõbralist hakkab täituma ja JUST SINA oled oodatud rõõmsalt siit nihhi tõmbama 🥰👍Õnneks te aeg-ajalt väljendate oma piiratud maailmavaadet, kuid ükshaaval võtab teie kustutamine liiga palju aega minu elust 🙃 Teisipidi, kui sa veel pole vihast õhku täis läinud, siis ehk on sul veel võimalus olla decent human 🥰 Nii mõnigi mu hea sõber oli kunagi oma vaadetelt just selline, aga siis juhtus midagi mõeldamatut - ta suutis hoida avatud meele, mõista, et see keda keegi teine armastab, ei tee teda ennast vähemaks, ei võta temalt midagi ära, ei ole perversne - vaid sina oled oma Onu Heino naljadega ja aru saamata, et "ei on ei". Ja kui inimene palub, et ära ütle talle neeger, siis kedagi ei koti, et sa alati oled nii öelnud. Sulle öeldi terve põhikooli aeg kusik, aga ma ei kutsu sind nii 😂 Nüüd võta oma haavunud heteromehe/-naise ego, mis arvab, et kõik maailma geid tahavad just temaga magada ja kommenteeri siit lahkudes veel viimast korda miskit, mis su arengutasemele vastab, täiskasvanud inimene 😎✌ 📸: @mihkeluba

