Venemaa hokitähes pettunud iluvõimlemiskuulsus: võisin päevas vabalt raisata kümme tuhat eurot

Neil on üks ühine poeg, kelle nimeks on Makar.

Dmitrjeva palkas eradetektiivi, kelle abil ta leidiski teise naise Tveri linnast. Tegemist oli Radulovi endise tüdruksõbraga. Dmitrjeva rääkis, et palus naisel oma mehega suhtlemine lõpetada, kuid Radulovi eks jätkas suhtlemist erinevate varjunimede all.

«Istusin nagu häkker ning lugesin nende omavahelisi sõnumeid. Need tekstid olid äärmiselt intiimsed, mitte ainult, et «kuidas läheb?»».

«Ma ei teadnud kunagi, palju mu abikaasa teenis. Teadsin ainult niipalju, et mulle on see on okei. Meil oli kodus üüratu kogus sularaha. Ta ütles mulle: «Kui midagi vajad, võta nii palju, kui tarvis.». Kuid olen šoppamishull, kuu aja jooksul võin riietele, kingadele, käekottidele kulutuda uskumatu summa. Olen vaesest perest pärit.»