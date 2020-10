50-aastane Hollywoodi staar, kes muuhulgas Texase ülikoolis õppejõuna töötab, avalikustab raamatu kaante vahel, et tema lapsepõlv oli küllaltki tormiline, sest vanemad kaklesid kogu aeg. Ta meenutab, kuidas ema kord isal nina puruks lõi ja teda noaga ähvardas. Tüli lõppes kirgliku leppimisseksiga. «Olen kolmest vennast noorim ning mu vanemad abiellusid omavahel kokku kolm ning lahutasid kaks korda. Kui mina sündisin, isa kohal polnud (ta oli baaris, kuna ei uskunud, et laps tema oma on, nagu selgub hiljem – toim.). Ta helistas emale ja ütles ainult, et kui sünnib poiss, siis ära talle Kelly nimeks pane,» kirjutab näitleja. Kuigi vägivalda nägi McConaughey palju, siis omal moel hoidis pere ka kokku ja näitleja kinnitab, et ei ole elus iialgi kahelnud, et teda armastatakse väga.