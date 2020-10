PILVEDE ALL ⟩ Indrek haub plaani, kuidas Urmase abil võlakoormast vabaneda

«Vaata suurt pilti,» öeldakse inimesele, kes paistab oma probleemides takerduvat pisiasjadesse. Vahel on suure pildi nägemiseks vaja astuda paar sammu tagasi või siis minna lausa eemale, päris kaugele. Indrekule mõjub Haapsallu jõudmine igatahes hästi, kuigi alguses pole ta kaugeltki rõõmus, kui avastab, et elab samas hotellis Urmasega. Kui aga tüütu tuttava keelepaelad valla lähevad ning selgub, et Urmasel on nii mõndagi hinge taga, tekib ka Indreku peas plaan, kuidas võlakoormast vabaneda. Samal ajal on Kertul järjest raskem aru saada, mis seisus on tema suhe Madisega ja kas see üldse ongi enam suhe. Konflikt Madisega viib Kertu selleni, et ta puistab südant Erikule, siit aga saavad alguse veel ootamatumad arengud. Õnneks on lähedal Sirje, kes teab täpselt, mida teha tuleb.