Põrunud koroonavalvur: Saksa pensionär gaasitas jooksjaid, kui need liiga lähedale tulid

Terviseeksperdid soovitavad küll inimestel COVID-19 viiruse leviku aeglustamiseks distantsi hoida, kuid Saksa politsei teatas esmaspäeval, et üks 71-aastane mees viis nädalavahetusel sotsiaalse distantseerumise uude äärmusse, vahendas Deuche Welle.

Aacheni läänelinna politsei säutsus Twitteris, et neile teatati juhtumist, kus üks mees ründas esmalt jooksjate rühma ja seejärel kahte jalgratturit pipragaasiga.

Ungewöhnlicher Einsatz der #Polizei #Aachen : Ein 71-jähriger Mann hat am Samstag auf dem Vennbahnweg zuerst eine Gruppe von Joggern & dann 2 Radfahrer unvermittelt mit Pfefferspray eingenebelt. Nach eigenen Angaben wollte der Mann so die Passanten auf "Corona-Abstand" halten. pic.twitter.com/SEprJPhNfd

Kohaliku politsei sõnul said jalgratturid õnnetust põhjustamata ratastelt maha tulla ja politseisse helistada.

Peagi jõudis patrull ka kahtlustatava vägivallatsejani, kes ütles, et ta ei näinud lihtsalt muud võimalust enda kaitsmiseks ja teisi võimalikke koroonalevitajaid kaugel hoida.

Politsei otsib endiselt jooksjate gruppi, et nad politseile seoses juhtunuga ütlused annaks.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on soovitanud inimestel hoida koroonaviiruse leviku aeglustamiseks teistest vähemalt ühe meetrist distantsi ja kanda maski, kuid mitmes kohas on ametivõimud soovitanud inimestel hoida vähemalt 1,5 meetrist vahemaad.