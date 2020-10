«Top Geari» saatejuht läks arsti juurde, kuna ta riist muutus «surnud kalaks»

2019. aastast «Top Geari» juhtinud Flintoff võttis osa heategevuslikust rattamaratonist, kui tundis, et tema peenis on järsku tuimaks muutunud, vahendas Daily Star.

Flintoff näitas riista ette arstile, kes samuti rattamaratoni kaasa tegi. «Ütlesin doktorile, et kardetavasti peab ta mu vanamehele pilgu peale viskama, kuna ma ei tunne seda,» kirjeldas mees olukorda.

Selgus, et 42-aastane Flintoff oli kahjustanud oma peenise närvi. Arst olevat mehele öelnud, et seda tuleb ratturitel sageli ette, avaldas saatejuht uues memuaaris «Right Said Fred».