PILDID ⟩ Moskva suurejoonelise matusemessi tõmbenumber on Lenini surnukeha

Selle aasta näitusel on üheks suurimaks tõmbenumbriks kindlasti kirstude ja muude matuseäriga seotud esemete vahele paigutatud Nõukogude riigi asutaja Vladimir Lenini keha koopia.

«NECROPOL-TANEXPO World Russia» on Itaalia TANEXPO näituse ja Venemaa NECROPOL näituse ühisprojekt. Mõlemad üritused on tunnustatud üle kogu maailma, nende näitusealad on tohutud ja neid külastab hinnanguliselt tuhat inimest.