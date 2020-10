21.-23. oktoobrini toimub Venemaa pealinnas Moskvas suur rahvusvahelise haardega matusemessi, kus said külastajad endale valida meelepärase kirstu, tutvuda trendikamate matuserõivaste kollektsiooniga ning uurida lähemalt Lenini surnukeha koopiat.

«NECROPOL-TANEXPO World Russia» on Itaalia TANEXPO näituse ja Venemaa NECROPOL näituse ühisprojekt. Mõlemad üritused on tunnustatud üle kogu maailma, nende näitusealad on tohutud ja neid külastab hinnanguliselt tuhat inimest, selgub messi ametlikult veebilehelt necropol-moscow.ru.