VIDEO ⟩ Eesti pereema väga karm minevik: tema kehal on kakskümmend üks noahaava...

Pereema Sigre Pärnpuu oli saates koos «Hingesoojuse» saatejuhi Heveli Veersaluga, kes selgitas «Õhtu!» saates, et naise lugu on teatud mõttes õpetlik: kuidas saada hakkama seitsme lapse kõrvalt ja seda vaatamata suurtele katsumustele.

Heveli lisas, et pereema pistab tänase päevani rinda väga suurte materiaalsete raskuste kui ka suure veeprobleemiga. «Ta peab füüsiliselt tassima vett kaugelt, sest kaevud on lihtsalt tühjad,» sõnas ta.

Ta lisas ka, et kuigi «Õhtu!» saates istub tema kõrval diivanil tubli ja tugev naine, on Sigre minevik väga karm olnud. «Siin kehal on kakskümmend üks noahaava,» selgitas Heveli ja lisas, et kuigi Sigre pääsest rünnakust eluga, kaotas ta lapse, sest oli tollal seitsmendat kuud lapseootel.

Pereema Sigre Pärnupuu avaldas saates, et aastate jooksul on nii tema kui ka tema laste elu väga mitmel korral ohus olnud. «Eriti esimese mehe ajal, siis oli küll väga palju,» sõnas ta.

Teisalt tõdes Sigre isegi, et kõige raskemad ajad tema elust on möödas. «Enam-vähem. Nüüd mul on ikkagi kodu, loomad ja elu maal. Ma olen sellega rahul.»

«Õhtu!» saates räägiti ka sellest, kuidas Sigre ühel hetkel koos perega Lõuna-Eestisse kolis ja hakkas omal käel seal maja renoveerima.

Pereema tunnistas saates ka, et esialgu oli maja seisukord väga õudne. «Ei olnud uksi ega aknaid ees. Kunagi oli see loomapunker, täielik õudus. Ühes toas oli suur sipelgapesa... Ma ütlen, see oli õudne kohe!» meenutas naine.

Ometigi jõudis üksikema maja päris palju renoveerida enne, kui «Hingesoojus» perele appi läks. «Mingil määral oli remont tehtud, aga vannituba oli selline, et mul oli remont tehtud sinna, aga tegijad olid mul endal lapsed ja vesi tuli ikkagi sisse. Kõik oli ligadi-logadi,» sõnas ta.

Lõuna-Eestisse kolis Sigre tollase elukaaslase eest, kes oli vägivaldne. «Jah, ma põgenesin selle teise elukaaslase pärast, aga ta tuli siiski järgi ja nüüd mul on ikkagi probleemid selle meesterahvaga,» selgitas ta.

«Käib mul ikkagi kodus ja on nii minu kui lastega vägivaldne.»

«Hingesoojuse» saatejuht Heveli lisas omalt poolt, et Valga vald üritab Sigret ka sel teemal aidata, toeks olla ning olukorrale lahendust leida.