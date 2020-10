Gotland keset aja ärevaid vooge

Rooside nägemiseks on linn veel liiga kaugel, ent nende okkalised puhmad kaunistavad munakivisillutisega tänavaid kõikjal. Küll kollased, küll valged, kõige sagedamini aga punased.

Kevadise koroonalaine ajal katkestati Rootsist Visbysse viivaid lende ning laevad võtsid pardale peamiselt koju kiirustavaid gotlandlasi, mistõttu jäi saar epideemiast suuresti puutumatuks. Septembris otseseid reisipiiranguid pole, kuid kõik voolujoonelisele valgele hiidlaevale suundujad peavad deklareerima, et neil puuduvad Covid-19 sümptomid. Üsna ebatavaline on Tallinna ja Helsingi vahelise laevaliikluse tuksega harjunule seegi, et Gotlandi laevadele minnes tuleb suurem pagas check-in’is ära anda (kätte saab selle Visby sadamas lennujaamadest tuttavalt liikuvalt lindilt).