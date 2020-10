Kell 20.30 «Appi, tuleb Hensugusta» Täna kell 20.30 jõuab Kanal 2 eetrisse uhiuue, hoogsa ja lõbusa telesaate «Appi, tuleb Hensugusta» teine osa, milles saatejuht ning juutuuber Henri Karpov alias Hensugusta tõttab appi neile, kellel parasjagu töökätest puudus on. Saadet saab otse ja järele vaadata siinsamas Elu24s.

Sel korral võtab Hensugusta suuna Järvamaale, et sealses talupidamises kord majja lüüa. Paraku on aga Hensugusta see, kes korralikult paika pannakse.