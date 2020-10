Kodumaise rokkiva räpigrupi Number Ö solist võttis ennast uues videos paljaks?

Ligi kolmeminutilises videos on näha kuidas trenažööril olev Number Ö laulja Isand Karp teeb trenni ning kehakatted on kõik täiesti kadunud.

20. oktoobril sai Number Ö kümne aastaseks. Selle aja jooksul on antud välja hulga ägedaid peo ja peo järgseid videosid, EP'sid, singleid. Lisaks on bänd oma fänne rõõmustanud portsu kontserditega. Bändimehed loodavad, et järgnevad aastad on sama kiired ja produktiivsed või isegi veelgi paremad.