Katie Price avaldas koos kallimaga video, kus selgub, kas glamuurimodell ootab kuuendat last

42-aastane Katie Price teatas koos kallim Carl Woodsiga YouTube'i postitatud videos, et paar on loobunud kõigist ettevaatusabinõudest ega jõua ära oodata, millal naine rasestub, vahendas The Sun

«Tulemus, kui ma olen (rase), on see suurepärane. Kui ma pole, siis proovime lihtsalt järgmisel kuul uuesti,» kommenteeris Price oma võimalikku rasedust.

«Tulemus on teada. Kas minust saab isa? Kas Katie saab kuuenda lapse?» lausus 31-aastane Woods ootusärevalt hetk enne testitulemuste teatavaks tegemist.

Naine avalikustas seejärel ka vaatajatele proovi tulemused, lisades, et ta ei ole rase.

Paar postitas video oma ühisele YouTube'i kanalile vahetult enne seda, kui suundusid Maldiividele puhkusereisile.

Price selgitas videos ka, et inimesed arvavad alati, et ta on kohe-kohe uut last saamas või on salaja isegi juba rase.

«Mind häirib see, et mõnikord, kui ütlen, et meil on mingi uudis, siis arvatakse kohe, et saan järjekordse lapse,» selgitas Price.

Price rääkis videos, et teda kurvastab teadmine, et inimesed arvavad, et ta võiks juba rase olla.

Seejärel harutas ta rasedustesti pakendist lahti, enne kui ratastooliga ekraanilt WC poole veeres ja teatas vaatajatele: «Ma lähen tualetti.».

Glamuurimodell on endiselt aheldatud ratastooli, kuna ta murdis mõni aeg tagasi Türgis veepargis mõlemad jalad.

Õnnetus ei pidurdanud aga kuidagi naise tormilist suhet uue kallima Carliga, kellega nad on koos olnud ligi pool aastat.

Sealjuures on glamuurimodell hakanud ennast isegi Katie Woodsiks kutsuma.