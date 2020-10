Madli Vilsar on veebipoes pettunud: kas seda särki on tõesti juba kantud!?

«No tervitused, ma olen täna üks suur vinguviiul, sest ma tahan teiega jagada ühte väga kummalist kogemust mida minul ASOSest ja kõikidest Inglismaa online-poodidest tellides pole kunagi olnud,» alustas Madli Vilsar Instagrami postitatud stoori sissejuhatuses.

Vilsar on enda sõnul tellinud internetipoodidest metsikutes kogustes asju, mistõttu otsustas ta ka proovida tellida midagi aboutyou.ee-st, millest kodumaised suunamudijad pidevalt räägivad.

«Tellisin ühed suuremad asjad. Ühe mantli ja saapad ... Mantel ei sobi, see näeb seljas välja nagu hommikumantel,» seletas Vilsar.

Siis jõudis endine miss aga pakist vastu vaadanud üllatuseni, mis võttis ka teeneka internetipoodleja pead sügama.

Madli Vilsar ostis internetipoest endale uue särgi, mis oli temani jõudes kortsus ja määrdunud. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

«Mõtlesin, et tellin siis veel ühe asja, selleks on see pikk valge särk, mis praegu väga popp on. Hmm, ja mis ma sain? Esimesena võtan kotist välja ja vaatan, et kuidagi imelikult kortsus on,» rääkis Vilsar, kelle sõnul ei ole tavaliselt postiga saabuvad valged särgid kortsus.

Seejärel märkas aga Vilsar midagi veel häirivamat. «Hakkasin vaatama, et kõik see äär (krae - toim.) on must. See on ilmselgelt kantud. Ma ei tea, kuidas selgaproovimisest saab niisuguseks. Kohe näha, et on must,» põrutas Vilsar.

Naise sõnul tegi ta selle stoori paljuski ka enda harimiseks, et aru saada, mida riietega aboutyou.ee-s või üldse onlinepoodides tehakse, sest Suurbritannia veebipoodidest tellides ei ole tal kunagi olnud probleemi, kus triiksärk jõuab kohale kortsus ja määrdununa.

«Ma saan aru, et riided tulevadki kortsus kohale ja triigi see ise ära. Aga see oli teistmoodi kortsus. Teate seda tunnet, kus inimene on kandnud ja talle ei meeldi see. See on see teine korts. Teiseks, mustana! See, kes selle kokku on pannud, pole isegi vaadanud kas see toode on puhas ja teisele inimesele edasisaatmiseks kõlbulik. Kas see on normaalne?»

Madli Vilsari jaoks jääb arusaamatuks, kas enne toote järgmisele kliendile saatmist ei vaata kauba komplekteerijad üle, kas tegemist on ikka saatmiskõlbuliku esemega. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @madlivilsar

Vilsar kinnitas siinkohal, et hakkaski seepeale mõtlema, et mismoodi internetipoed puhastavad tagasisaadud riideid, et need oleks järgmisele kliendile saates hügieenilised ja desinfitseeritud. «Ma olen kuulnud isiklikult, et paljud onlinepoed aurutavad selle tagasi tulnud riide üle, et bakteritest vabaks saada. Eriti praegu kogu selle Covidi ja kõige muuga. Siin ilmselgelt seda aga tehtud pole,» mõtiskles Vilsar ja arvas, et selle veebipoe puhul ei ole see siis tavapärane protsess.

Vilsari sõnul jääb talle ka arusaamatuks, miks ei vaadata üle, kas toode on puhas. «Miks saadetakse välja must toode? Kas see on umbes, et pese ise ära? Võib-olla tõesti, ega poest ju ka ostad vahest asja, millel on mingi meigitriip peal või misiganes, aga see ei häiri paljusid,» mõtiskles Vilsar.

Vilsar uuris ka vaatajatelt, mida nemad arvaksid ja mõtleksid, kui neile jõuaks kohale selline toode.

«Kas ma olen mingi ärahellitatud jõmpsikas, et ma üldse sellisele asjale tähelepanu pöörasin? Või see ongi küsimärk? Aga hügieeniküsimus on praegu kõrgel,» arvas Vilsar.​