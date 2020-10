«Ringvaate» saatejuht Grete Lõbu langes identiteedivarguse ohvriks

«Ma olen kohutavalt tige ja vihane selle kõige peale,» avaldas Grete saates ja selgitas, et sai asjast teada täiesti juhuslikult, kui talle võõras inimene helistas ning uuris artikli kohta, mis väidetavalt oli just Lõbu kirjutatud.

«Ma ütlesin, et ei, te helistate valele inimesele. Ma ei ole mingit artiklit kirjutanud,» meenutas naine. «Sealt see lahti rullus ja ma mõtlesin, et ilmselt mingi reklaam ja lihtsalt vanem inimene ei saanud aru.»

Samuti sõnas naine, et hakkas ka Facebookis saama rohkelt kirju, kus inimesed uurisid telenäolt, kas tema tervisega on kõik ikka korras. Nimelt kirjutati veebis ilmunud artiklis, kuidas Grete oli raskelt haige ning kuidas ta siis tänu imeravimile terveks sai.

Juhtivuurija Inna Toater selgitas saates, et esimese asjana tuleb sellises olukorras politseile avaldus teha. «Siis me saame tuvastada asjaolusid ja siis menetluse käigus vaadata, kes tegemis on süüteoga ja siis vastu võtta menetuslik otsus.»

Lõbu kinnitas saates, et temal on avaldus tehtud.

Soraineni vandeadvokaat Carri Ginter lisas ka, et küberkuriteodon praegu väga levinud. Ta rõhutas ka, et praegu on paljud küberkuriteod ka täiesti uuel tasemel. «Näiteks sa saad oma koostööpartnerilt arve, mida sa oled harjunud saama, aga seal on lihtsalt teine kontonumber.»

Ginter lisas ka, et sellise inimesi kättesaamine on väga raske, sest ta on kuskil internetis peidus. «Küll aga on võib-olla võimalik IP-aadress üles leida, et kust kaudu toimetatakse ja see võib-olla sealt siis blokeerida.»