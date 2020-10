VIDEO ⟩ Laur Joametsa uuel bändil LORE ilmus esimene singel «Surrender»

«LORE põhineb sügaval armastusel muusika ning austusel lugude vastu. Lauri viis lugusid kirjutada ja mängida loob täiesti uue maailma ja põneva helimaastiku. Ma pole kedagi temasugust varem kohanud ning olen täiesti veendunud, et kohtusime ja alustasime koos muusika tegemist täpselt õigel ajal. Olen väga põnevil, et näha, kuhu meie tee edasi viib,» rääkis Laura.

Laur oli 2019. aastal valmis välja andma oma instrumentaalset sooloplaati, mille Vance Powell miksis, kuid otsustas viimasel hetkel, et see muusika vajab siiski ka head vokalisti.

«Minu jaoks on see bänd oluline, sest see on esimene bänd Ameerikas, mille asutajaliige ma olen. Ei juhtu kuigi tihti, et pärast loo salvestamist tahaks seda veel 20 korda järjest kuulata. «Surrender» aga oli üks neist lugudest,» sõnas Laur.