MEIE AASTA INDIAS ⟩ Tuuli Roosma pere kastab end pühasse Gangese jõkke

Värskes osas: Emake Ganges

Ganges ei ole mitte ainult üks maailma suurimaid jõgesid, vaid ka võimas jumalanna. Ehkki püha jõe voogudesse heidetakse muuhulgas tuhka põletusmatustelt, loomade laibad ja kõik muu ebavajalik, saabuvad hindud sinna kümblema üle terve maa – preestrid on veendunud, et Gangese veel on raviv toime ning see ei määrdu kunagi. Tuuli rüüpab suure sõõmu Gangese ravivett, ent hinge vaagub hoopis Arbo, kes haukab hobuseannuse kohalikust kanepipallist. Pere retk viib ka Varanasi ja Haridwari pühadesse linnadesse.